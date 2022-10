Uomini e donne anticipazioni | Ida beccata all’aeroporto con lui | “baci passionali e effusioni”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ida Platano continua a frequentare Alessandro Vicinanza Dopo le varie discussioni avute nei giorni precedenti tra Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta, ora Vicinanza e la Platano pare abbiano ritrovato il proprio equilibrio. La scorse settimana il giovane salernitano aveva rivelato davanti a tutti di essere ancora innamorato della parrucchiera e di volerci riprovare. Per questo L'articolo proviene da KontroKultura.

