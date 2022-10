Udinese-Monza 2-3 | il tabellino

Il tecnico delRaffaele Palladino ha commentato la vittoria contro l'ai microfoni di Mediaset: l'analisi della gara L'analisi di Raffaele Palladino dopo: GIOIA - "Sono felicissimo per questi ragazzi. In questo periodo si sono impegnati al 100%, sono stati a disposizione e oggi mi hanno fatto emozionare. Si meritavano questa soddisfazione,...AGI - Grazie ad un'incredibile rimonta in due minuti , ilsorprende l'e la elimina dalla Coppa Italia. Alla Dacia Arena apre Valoti, poi una doppietta di Nehuen Perez porta avanti i friulani, ma Molina e Petagna, entrambi entrati dalla panchina,...Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha parlato a Mediaset dopo il ko per 3-2 contro il Monza in Coppa Italia: "Ci tenevamo molto a passare il turno, siamo dispiaciuti per aver perso davanti al ...Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha commentato ai microfoni di Mediaset il successo contro l'Udinese in Coppa Italia: "Sono felicissimo per questi ragazzi. In questo periodo si sono impegnati a ...