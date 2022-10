La Gazzetta dello Sport

Tornato fantasma nella nebbia delle sue Apuane, che fa quel magnifico fuori di senno Va a funghi. L'hanno cercato in tanti, amici e ficcanaso. Lui ha staccato il cellulare. Irreperibile per chiunque. ...Ha già ripreso le redini del Perugia Fabrizio Castori, tornato sulla panchina biancorossa dopo l'annuncio delle dimissioni di. L'ufficialità del suo reintegro come allenatore arriverà da parte della società appena sarà concluso l'iter burocratico delle dimissioni di, che ha deciso di lasciare il ... Silvio Baldini: “Io, il mio calcio, il tempo, la morte, la montagna. No, non sono pazzo” “Serie B, Castori duro: «Chi non è col Perugia può andare via»", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. A muso duro. Il ritorno di Fabrizio Castori, dopo la parentesi di Silvio Baldini, non s ...L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista a Silvio Baldini il quale ha parlato in merito al suo addio al Palermo e al City Group. Andiamo con ordine. Le dimissioni dal Pale ...