Crollo Università | Procura Cagliari apre inchiesta

La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati, per ildella palazzina che ospita la Facoltà di Lingue dell'del capologuo sardo, all'interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino. Ancora non è stato deciso per ...Ilè avvenuto ieri sera quando dentro non c'era nessuno Tragedia sfiorata a Cagliari, dove ieri sera è crollata un'Aula magna dell'. Sono in corso stamattina le operazioni dei vigili del ...