Avamposti francesi nella città ambrosiana

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lungi da noi rinnegare gli idilli culinari della madre patria o parteggiare per la squadra avversaria nell’eterna disputa tra cucina italiana e cucina francese, dobbiamo tuttavia riconoscere lealmente ai nostri rivali il merito di aver elevato il cibo a forma d’arte, esercitando il ruolo di “legislatori” della gastronomia mondiale. Colmi di sincera gratitudine, non possiamo che apprezzare la voluttà delle loro creazioni burrose, che si sciolgono al palato procurando un ineguagliabile appagamento, soprattutto in questi primi giorni di freddo. E per fortuna non serve volare fino in Francia per goderne. ALAIN Colazioni&Gelato, Zona SolariLife is Pain… Au Chocolat: è questo il mantra di Alain Locatelli, giovane bergamasco con ascendenze svizzere da sempre appassionato di viannoiserie, al punto da completare la sua formazione, avviatapasticceria di famiglia, ...