Ucraina | Erdogan sentenzia | la pace è “impossibile”

(Di martedì 18 ottobre 2022) A quasi otto mesi dall’inizio del conflitto, il rapporto tra Putin e Zelensky rimane ancora ghiacciato. Se il capo del Cremlino, pochi giorni fa, ha dichiarato di essere disponibile ad un’apertura diplomatica, ma solo col riconoscimento del Donbass e della Crimea; il presidente ucraino ha già ribadito lo stesso orientamento adottato da inizio invasione: con dittatori, come Vladimir Putin, non si può parlare, né negoziare. Ed ecco che la scena è conquistata, ancora una volta, da combattimenti e bombe. Missili a Kiev Nella giornata di oggi, l’esercito russo ha ripreso gli attacchi missilistici nei confronti della capitale dell’. Finora, il governo ha stimato due morti civili, a cui si affianca – dato rilevantissimo – la distruzione di circa il 30 per cento delle centrali elettriche in una sola settimana. In totale, dall’inizio della guerra, Zelensky ha perso quasi ...

