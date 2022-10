Spal | De Rossi | 'Un delitto essere in B | non so se la squadra mi somiglia Roma | avrò tempo per tornare'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Daniele De, tecnico della, analizza ai microfoni di Mediaset la sconfitta di misura col Genoa: "Non so se laha fatto...

Superando 1 - 0 ladi Daniele De, il Genoa si è qualificato per gli ottavi di finale della Coppa Italia in programma all'inizio del prossimo anno. La formazione di Blessin se la vedrà con la Roma: da ...GENOVA - Basta un gol e una gara sempre sotto controllo al Genoa di Blessin , per avere la meglio sulladi Daniele Denei sedicesimi di Coppa Italia. Niente Roma quindi per l'ex giallorosso, che sognava l'impresa e di giocare allo stadio Olimpico. Agli ottavi, sarà il Genoa a sfidare la ...Le dichiarazioni dell'allenatore della SPAL, Daniele De Rossi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Genoa ...Dopo il ko a Marassi contro il Genoa sfuma la sfida amarcord all'Olimpico per l'ex giallorosso, tecnico della Spal: "La squadra mi è piaciuta, siamo sulla strada giusta" ...