Great Wall Motor - Elettriche e Suv plug-in | le proposte di Ora e Wey a Parigi - VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) La cinesepartecipa al Salone dicon i marchi Ora e Wey. Il loro arrivo in Europa era stato annunciato nel 2021 e la gamma si arricchisce di nuovi modelli e prodotti aggiornati. Per entrambi c'è un ottimo biglietto da visita: il recente successo nei crash test Euro NCAP, nei quali hanno ottenuto cinque stelle con le le Ora Funky Cat e Wey Coffee. Le vendite saranno avviate in Francia e Germania già entro la fine di quest'anno, mentre Inghilterra e Israele seguiranno nel 2023: per l'Italia non sono state ancora fornite indicazioni precise. Tre modelli elettrici per la Ora. La Ora punta tutto sul design e sulla propulsione elettrica. Asono stati presentati tre modelli denominati Funky Cat, Funky Cat GT e The Next Ora Cat, che affiancano la Cat già vista all'IAA di Monaco ...

I due nuovi marchi dellaporteranno in Europa due novità: l'elettrica The Next Ora e la suv ibrida plug - in compatta Wey 02. Tra le diverse case automobilistiche presenti al Salone dell'auto di Parigi 2022 c'è