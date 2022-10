La Gazzetta dello Sport

Succede di tutto in Siviglia - Valencia, match nobile del martedì di Liga. A conti fatti, però, al Pizjuan si materializza un pareggio che non serve alla squadra di Gattuso per avvicinare la zona ...Unbellissimo che rimette la partita sul binario giusto dopo 21'. Il pari mette le ali al ... tra gestioneed episodi assolutamente al di sotto della sufficienza. Come al 15', quando ... Gol, cartellini e un rigore parato al 102': pari-beffa per Gattuso a Siviglia Al Via del Mare, i viola tornano al gol con l'ivoriano ma non basta La decima giornata di Serie A si conclude con l'1-1 tra Lecce e Fiorentina. Al Via del Mare, i salentini passano a fine primo tempo ...Video Cesena Imolese (risultato finale 4-0): l'espulsione di De Sarlo spiana la strada agli uomini di Toscano che calano il poker nel derby romagnolo.