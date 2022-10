Gf Vip 7 | Cristina Quaranta dura contro Giaele De Donà | “Io l’affogo! Non ce la voglio più in stanza da me | se vuole amoreggiare con Antonino Spinalbese…”

(Di martedì 18 ottobre 2022)sembra inarrestabile soprattutto nei confronti di due compagne di avventura: Nikita Pelizon eDe. Dopo il durissimo faccia a faccia con quest’ultima, avuto subito dopo la puntata andata in onda ieri, dove laha anche fatto, più volte, il verso alla modella,si è sfogata con le sue amiche Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi dicendo: Mi sta attaccando, ora mi attacca. Mi ha detto adesso che mi infastidirà nei prossimi giorni. Io le ho detto: “Non ti conviene, ti affogo!”. Io l’affogo, te lo dico. Un’esternazione questa che giàin passato aveva fatto nei confronti di Soleil Sorge: Io Soleil l’avrei affogata, te lo dico chiaro. E’ proprio la stessa espressione che sicuramente farà ...

... l'ex gieffino l'ha notata su Facebook, con una foto ad un concerto diD'Avena, e ha ...di Bellavia e per questo è rimasta perplessa quando ha saputo del suo ingresso al Grande Fratello. ...GFQuaranta sbotta contro Nikita/ "Vorrei che mio fratello morto..." Dopo averle mandato un aereo con scritto: ' 222 Nik sei il mio angelo, Mi manchi tanto Amorigno', il fidanzato di ...Ieri sera, 17 ottobre, nella Casa del Grande Fratello Vip, non è stato eliminato nessuno dei tre concorrenti in nomination, ma è stata espressa la preferenza del pubblico: Nikita Pelizon. La concorren ...Sono diversi i telespettatori del Grande Fratello Vip che stanno notando che Cristina Quaranta sta andando un po' fuori binario con le sue affermazioni. L'ex Velina di Striscia la ...