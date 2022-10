Bufera su Fiorello | arriva un attacco inatteso | “Uno sfregio al nostro impegno quotidiano”

Leggi su inews24

(Di martedì 18 ottobre 2022) . Per la prima volta è messo in discussione Il Festival di Sanremo 2022 è stata anche l’ultima occasione ufficiale per vederein tv, ma solo per una sera. Ma ora sappiamo che tornerà, per la felicità del suo pubblico, anche se L'articolo proviene da Inews24.it.