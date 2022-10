Spiagge sarde depredate | ruba sabbia e la invia in Germania

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Per non farsi trovare con le mani nel sacco, una turista tedesca, dopo avere hato circa mezzo chilo di granelli di quarzo della spiaggia di Is Arutas, nell'Oristanese, ha visto bene di spedirli a ...

Per non farsi trovare con le mani nel sacco, una turista tedesca, dopo avere ha rubato circa mezzo chilo di granelli di quarzo della spiaggia di Is Arutas, nell'Oristanese, ha visto bene di spedirli a ..."Purtroppo abbiamo constatato un vertiginoso aumento dei furti rispetto agli ultimi 15/20 anni che riguardano le spiagge della costa di Baunei - spiegano dall'associazione Sardegna Rubata e Depredata ...