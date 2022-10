(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) –indagati tra le forze di Polizia per la morta di Giovanni Rinaldi,ucciso durante il conflitto a fuoco diavvenuto lo scorso giovedì. Le indagini della Procura di Avellino, non sono solo puntate a risalire ad altri componenti della banda fuggiti quella notte. In campo c’è anche l’Antimafia Pugliese. L’obiettivo è accertare cosa sia realmente accaduto durante quei momenti. Omicidio colposo. E’ questa l’ipotesi di reato contestata nel fascicolo, tre uomini della Squadra Mobile di Foggia e due agenti delle Volanti della Questura di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In queste ore, inoltre, come sempre la stessa testata, è stato individuato ail deposito del commando criminale : ll'interno di un capannone gli agenti della Squadra mobile della polizia ...Solofra . A seguito dei recenti fatti di cronaca caratterizzati dall'impiego di armi da fuoco, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno ulteriormente intensificato l'attività di ... Sparatoria Cesinali: cinque poliziotti sotto indagine per la morte del rapinatore Sparatoria ad Avellino: indagati 5 agenti per la morte del cerignolano Rinaldi. Indagati agenti sparatoria avellino ...Nel conflitto a fuoco è rimasto ucciso un 34enne di Cerignola, presunto membro del commando che doveva assaltare un portavalori. Si tratta di un atto dovuto per fare luce sulla dinamica dell'accaduto ...