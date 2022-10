SPORTFACE.IT

Passando a Lorenzo, per lui c'è il terzo quarto, e dunque la possibilità di incrociare Berrettini in semifinale. Debutto duro con l'argentino Sebastian, in netta crescita, ma dalle sue parti c'è anche un ...Anche Brancaccio al match decisivo, mentre Maestrelli si arrende a Misolic.esordirà con. Possibile una finale Musetti - Berrettini Dopo 24 ore di polemiche e preoccupazioni (non ancora del tutto fugate), a Napoli, o meglio a Pozzuoli, il tennis giocato è riuscito ... Sonego-Baez in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Napoli 2022 Passando a Lorenzo Sonego, per lui c'è il terzo quarto, e dunque la possibilità di incrociare Berrettini in semifinale. Debutto duro con l'argentino Sebastian Baez, in netta crescita, ma dalle sue par ...Le altre partite delle qualificazioni si giocheranno ancora al Tennis Club Pozzuoli a porte chiuse nella giornata di lunedì ...