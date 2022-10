Pronostico Genoa vs Spal Coppa Italia 18-10-22

Ildi Blessin sfida la Spal del nuovo allenatore Daniele De Rossi nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma martedì 18 ottobre alle 18.00. I liguri hanno eliminato il Benevento, mentre ...- Spal, martedì ore 18.00 Apre il turno di Coppa Italia la sfida al Marassi: padroni di ... Vai alL'ex centrocampista giallorosso esordisce in panchina Coppa Italia. E chi vince sfiderà la Roma... Elena Bravetti Il Genoa di Blessin sfida la Spal del nuovo allenatore Daniele De Rossi nei sedicesimi ...Tra il 18 e il 20 ottobre si giocano i sedicesimi di Coppa Italia, che vedranno in campo sette squadre di Serie A, big comprese. Ecco i pronostici degli analisti di Snai.