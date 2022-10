Maneskin | annunciate le date del tour | due grandi notti in Italia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) IANNUNCIANO DUEEVENTO IN: STADIO OLIMPICO E SAN SIRO 17 ottobre 2022 – I Måneskin, dopo aver debuttato al #1 nella classifica FIMI dei singoli con il nuovo brano “The Loneliest” – nuova canzone più ascoltata al mondo il giorno dopo l’uscita – annunciano due speciali-evento negli stadi, che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023. I biglietti saranno disponibili online da martedì 18 ottobre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 23 ottobre alle ore 11.00. La band ha inoltre appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song” con ...

Oltre alle date speciali negli stadi, i saranno anche a Pesaro, Torino, Bologna, Firenze, ... Intanto sono state le due nominations per gli European Music Awards per le categorie ... Le due date negli stadi italiani, appena, segnano un altro importante traguardo per la band che, nel fortunato Loud Kids Tour, ha fatto registrare 41 Sold Out su 57 date in totale, tra cui ...