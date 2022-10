Fino a cinque anni di carcere. Comincia a Barcellona il processo incubo per Neymar

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Uno degli assi più luminosi del panorama calcistico internazionale sta per vivere un vero e propriogiudiziario. È iniziato, infatti, ila carico di, che deve rispondere di accuse di frode e corruzione per le quali rischia 5di. Il fuoriclasse brasiliano, oggi al PSG, è arrivato aper assistere alla prima udienza. Il brasiliano è sotto accusa per il suo passaggio dal Santos ai blaugrana nel 2013 per 57,1 milioni di euro. Secondo le accuse della DIS, la società di investimento brasiliana che all'epoca deteneva il 40% dei diritti del calciatore, le cifre del trasferimento sarebbero più alte, per il fisco spagnolo addirittura il passaggio alsarebbe invece costato 107 milioni, bonus compresi. In giudizio, ...