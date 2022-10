Bologna | Arnautovic è tornato ad allenarsi con il gruppo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Buone notizie per i tifosi del: l’attaccante austriaco Markoadcon ilMarko, attaccante del, ha recuperato dall’infortunio ed èstamattina adcon il resto del. Di seguito la nota ufficiale della società. LA NOTA – Dopo la trasferta di Napoli iladal Centro Tecnico Niccolò Galli. Lavoro di scarico per i titolari di ieri, seduta tecnico-tattica per gli altri. Markoin, mentre proseguono lavoro differenziato Jerdy Schouten e Denso Kasius. L'articolo proviene da Calcio ...

