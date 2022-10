ATP Anversa 2022 | tutto facile per Evans e Draper | Gasquet supera Wawrinka in rimonta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È appena terminata la prima giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento indoor belga si sono disputati oggi i primi tre incontri validi per il primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Ottima prova di Daniel: il britannico (testa di serie n.5) non delude all’esordio e sconfigge l’olandese Tallon Griekspoor con un agile 6-3 6-4. Bene poi anche il francese Richard, che batte inlo svizzero Stancon il punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4 in due ore e 7 minuti di gioco. Infine, nell’altro incontro di giornata, il britannico Jackvince il match contro lo statunitense Jenson Brooksby con un nettissimo 6-1 6-2. Il classe 2001 sfiderà agli ottavi di finale la testa di serie numero 1, ovvero il polacco ...

Si parte dall'250 di, in programma fino al 23 ottobre. Il circuito si sposterà poi a Vienna per il torneo500 che vedrà ai nastri di partenza anche tre azzurri: Jannik Sinner , ...Stanislas Wawrinka (193) ha dovuto salutare il torneo digi al primo turno. Il vodese stato battuto da Richard Gasquet (82) per 2 - 6 7 - 6 (7/4) 6 - 4. Partito fortissimo, il 37enne ha avuto anche tre match ...Per la sesta volta di fila il vodese è costretto alla resa al primo turno da un tennista francese. Questa, però, è una grossa occasione sprecata ...