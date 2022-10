Undici soldati russi sono stati uccisi in una sparatoria in un campo di addestramento in Russia

militari russi uccisi , una centrale elettrica e un deposito di carburante entrambi ... Pology, Kamianets - Dniprovska le truppe della Federazione hanno subito gravi perdite in termini di...militari russi uccisi , una centrale elettrica e un deposito di carburante entrambi ... Pology, Kamianets - Dniprovska le truppe della Federazione hanno subito gravi perdite in termini di...Il fronte della guerra tra Ucraina e Russia si allarga e ormai abbraccia anche la regione russa di Belgorod, poche decine di chilometri a est di ...Due uomini hanno aperto il fuoco in un campo di addestramento per soldati russi nella regione di Belgorod, a sudovest della Russia, che confina con ...