(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "79 anni fa Roma conosceva l'orrore della deportazione dei suoi figli ebrei. Unache non può. Per onorare la memoria delle vittime. Per insegnare ai giovani ad esecrare la barbarie della guerra. Per dare ancora più senso a pace, libertà e democrazia". Così Elisabettasu twitter.

Il Sannio Quotidiano

Forza Italia ha partecipato alla votazione solo con Maria Elisabettae Silvio Berlusconi, ... A Palazzo Madama la testimone dellaha ribadito: ' Come disse Piero Calamandrei non è un ...... senatrice a vita, sopravvissuta dell'olocausto e testimone della, e Ignazio La Russa , un ex ... due dal Maie, forse due sì da Berlusconi eche per ragioni istituzionali partecipano al ... Shoah: Casellati, ‘tragedia che non può essere dimenticata’ Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “79 anni fa Roma conosceva l’orrore della deportazione dei suoi figli ebrei. Una tragedia che non può essere dimenticata. Per onorare la memoria delle vittime. Per insegnar ...È iniziata, nell'aula del Senato, la prima seduta della XIX legislatura. A presiedere i lavori la senatrice a vita Liliana Segre, in qualità di componente più ...