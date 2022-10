Napoli-Bologna 3-2 | Gli azzurri battono i felsinei e anche i GUFI

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilbatte 3-2 ile torna in vetta alla classifica della serie A. La decide Osimhen dopo la stupenda verticalizzazione di Kvaratskhelia. Ilbatteile questa volta. I partenopei alzano i giri del motore dopo il ventesimo e vanno vicini al gol almeno 3 volte in 10 minuti con Raspadori, Mario Rui (traversa) e Politano. I rossoblu si fanno vedere in avanti nel finale di tempo e vanno in vantaggio con Zirkzee su assist di Cambiaso. Immediato il pari di Juan Jesus in mischia. In apertura di ripresa Lozano trova il gol che ribalta la situazione, ma è un’illusione perchè Barrow trova impreparato Meret con un tiro dalla distanza e fa 2-2. Osimhen (entrato all’intervallo) decide la sfida su illuminazione di Kvaratskhelia. Nel ...