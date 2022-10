L'Inter non casca nel tranello della presunzione | con questo spirito | per Inzaghi nessun traguardo è proibito

Ma siamo l'potevamo essere felici per le 4 sconfitte in 8 gare. In campo i ragazzi si aiutano, questo è l'aspetto più positivo. Per quanto riguarda me stesso ho sempre guardato al lavoro, ......andava in rete in due presenze di fila considerando tutte le competizioni da agosto. Queste le sue parole appena concluso il match: "Questo successo significa molto, vuol dire che l'sta ..."Noi allenatori siamo sempre in discussione, ma ci sta perché l'Inter non poteva fare 4 sconfitte in 8 partite. Ora guardo il campo e vedo i ragazzi che si aiutano: è questo l'aspetto più positivo - ...E' un ambiente tosto anche giù. Le cose non stavano funzionando nel migliore dei modi, si guardava in modo negativo alla scorsa stagione nonostante gli 84 punti e i due trofei. Ma siamo l'Inter, non ...