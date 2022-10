Lazio-Udinese show senza reti | 0-0 all' Olimpico | Immobile ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo i dodici gol nelle ultime tre partite, l'attacco dellasi inceppa. Merito dell', agevolata in parte anche dell'infortunio muscolare occorso a Ciro, uscito malinconicamente dal campo alla mezz'ora. I friulani dopo aver costretto al pareggio l'Atalanta fermano un'altra grande e si confermano la vera rivene di questo inizio di stagione. Lo 0-0 dell', in una gara ricca di occasioni e giocata su buoni ritmi, proietta entrambe le squadre a quota 21 punti, sempre in zona Europa. Ai punti, forse, avrebbero meritato qualcosa in più i friulani, che hanno centrato due volte la traversa (con Samardzic e Deulofeu), ma i biancocelesti - reduci anche dalle fatiche di coppa - sono stati bravi a restare compatti sopperendo all'asdel loro faro. ...