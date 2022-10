Calciomercatonews.com

Lui stoppa al volo, elude l'intervento di Pirola e calcia asicura per la rete del 2 - 0. Calhanoglu 7 : Sradica palloni e fa ripartire l'in contropiede. Suo l'appoggio a Lautaro per l'1 -...CALHANOGLU 7 Inzaghi lo sta trasformando nel Pirlo dell', in attesa del rientro di Brozovic, ... ONANA 6,5 Scalda i guantoni per la prima volta al 40', sulladi Piatek e si dimostra ... Inter, botta e risposta sul futuro: è successo in diretta ONANA 6,5 Quarta gara di fila tra i pali e titolarità (quasi) acquisita. Dopo un sinistro di Kastanos sull’esterno della rete, confeziona due voli plastici ed efficaci su Piatek e ...StampaPerde la Salernitana a Milano contro una buona Inter rigenerata dalla gara di Champions. Nerazzurri subito in palla e in gol al 13’ con Lautaro. La Salernitana tiene e rischia relativamente poco ...