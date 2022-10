Domani apre l’università e Scampia dice basta a Gomorra

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nasce lì dove prima c’era una delle Vele simbolo di un quartiere,, che da anni lotta per smettere di essere una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa e per non essere più solo ed esclusivamente la terra dila nuova sede didelFederico II inaugura il suo anno accademico. Partiranno i corsi per le professioni sanitarie della facoltà di medicina e chirurgia. E non caso il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi,che questa “è una università non ama per” perché l’obiettivo, spiega, è “cambiare anche la narrazione che, ad oggi abbiamo subìto, di un quartiere che era solamente camorra”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.