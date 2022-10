(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva trasformato la sua abitazione in unaper lodi droga: per questo adeli carabinieri della locale sezione operativa hanno arrestato perdi droga Nino Balzano, 53 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso nella sua abitazione a cedere stupefacenti a due distinti clienti. Sequestrate una dose di crack e una di hashish. Allo stesso tempo, i militari dell’Arma hanno denunciato per lo stesso reato altre tre persone, tutte presenti nell’appartamento durante lo svolgimento delle attività illecite. Nellarinvenuti altri 2 grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento e 475 euro in contanti ritenuto provento dell’illecito commercio. Ilè stato posto agli arresti ...

anteprima24.it

Una giornata seguendo una delle sue passioni più grandi che però si èin tragedia mentre rientrava ain scooter. Dopo aver lasciato la base aerea, infatti, Walter Celli, 76enne di ......in un'improbabile sala prove. Bono degli U2 a Ostuni per un aperitivo: folla di fan ... Il fatto è che dopo la sua morte innon si è più parlato di lei. Forse, però, la verità è ... Casa trasformata in piazza di spaccio, ai domiciliari un 53enne di Torre del Greco Un uomo è stato picchiato per mesi dal suo coinquilino che lo ha minacciato e costretto a chiedere soldi ad amici e parenti ...(Adnkronos) - "L’unica alternativa per i giovani che vogliono acquistare la prima casa accendendo un mutuo rimane quella del tasso variabile 100% under 36, a ...