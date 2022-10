Accoltella un collega al termine di una lite | arrestato per tentato omicidio

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 ottobre 2022) Costa Volpino. Poteva finire in tragedia latra due colleghi scoppiata nella serata di sabato 15 ottobre a Costa Volpino: uno dei due, infatti, a un certo punto della discussione improvvisamente degenerata ha impugnato un coltello e ha colpito all’addome l’altro. L’episodio si è verificato all’interno di una stanza di una struttura ricettiva dove alloggiavano i due uomini, entrambi cittadini dell’Est Europa, coniugati e incensurati. Alle 19, aldi una giornata lavorativa, uno dei due, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato ha iniziato a discutere animatamente col, pare per motivi legati alla convivenza: un botta e risposta sfociato presto in colluttazione durante la quale O.O., classe 1972, dopo essere stato colpito al volto da R.M., classe 1963, ha estratto un coltello con lama da 10 centimetri e ...