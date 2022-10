Ucraina | ucciso il direttore d’orchestra | “Aveva rifiutato di dirigere un concerto per i russi”

(Di sabato 15 ottobre 2022) La guerra insi tinge di nuovi orrori. Ildella Filarmonica di Kherson, Yuriy Kerpatenko, è statodall’esercito russo nella sua abitazione. Si eradi esibirsi in unorganizzato dalle forze di occupazione. Lo scrive il ministero della Cultura ucraino su Facebook, ripreso dai media del Paese. “Si è saputo del brutale omicidio deldel Kherson Music and Drama Theatre. Dopo che Kerpatenko si èdi collaborare con gli occupanti, l’esercito russo lo haa colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa“, ha scritto il ministero. Le forze di Kiev sarebbero vicine a Kherson e avrebbero sfondato il fronte russo nella regione meridionale dell’. Secondo l’agenzia di stampa ...

...di un uomo ricercato da due settimane per stupro ai danni di una donna. Bambina di 12 anni trovata morta in un baule: 'Aveva la gola tagliata'. Il giallo dei numeri '1' e '0' sul corpo...Ieri era stata colpita una centrale elettrica nella regione russa al confine con l'. 4 ore fadirettore d'orchestra che si è rifiutato di suonare al concerto dei russi Il direttore dell'...Un uomo di 27 anni è stato ucciso all'esterno di un locale nella notte tra lunedì e martedì scorsi. In un primo momento si era creduto che fosse di ...(LaPresse) Yuriy Kerpatenko, il direttore della Filarmonica di Kherson, è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione dopo ...