L’Empoli risorge e batte di misura un buon Monza

(Di sabato 15 ottobre 2022) Prima vittoria interna per i toscani.ndo unmolto combattivo. Brianzoli fermati solamente da un Vicario formato top player, decisiva la rete di Haas. Toscani che respirano in classifica, mentre i ragazzi di Palladino si fermano dopo tre vittorie consecutive. Quali sono state le scelte dei tecnici? Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas, Baldanzi; Satriano, Destro. Allenatore: Zanetti.(3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. Allenatore: Palladino. Haas decisivo,. Vicario versione fenomeno Quella del Castellani è stata una gara vera. Entrambe le squadre si affrontano a ...

