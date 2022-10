Giornate defunti e Ognissanti | il gruppo Pd | “Occasione per rilanciare settore floricolo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa delconsiliare del Partito Democratico al Comune di Benevento “Con l’approssimarsi dellein cui si celebrerannoe Santi aumenterà, di consueto, il numero delle visite al Cimitero Comunale. Come ogni anno, anche da fuori provincia arriveranno in tanti per salutare e onorare i propri cari. L’potrebbe rivelarsi utile per gli operatori del, altro comparto che sta attraversando un momento di difficoltà. In quest’ottica, segnaliamo la proposta di alcuni operatori che vorrebbero tornare a esporre in prossimità del Cimitero. E’ un’istanza che comedel Partito Democratico ci sentiamo di sostenere. Già nella prossima riunione della commissione Attività Produttive, ...