Crisi dei missili di Cuba | sessant’anni fa il mondo era sul baratro della catastrofe nucleare

(Di sabato 15 ottobre 2022) Questo 15 ottobre 2022 ricorre il 60esimo anniversariodei, conosciuta in Russia come la “dei Caraibi”. L’episodio nel quale si è toccato lo zenittensione tra Unione Sovietica e Stati Uniti d’America e che ha catapultato ilsulguerra. Due settimane di “fiato sospeso”, fino a quando Kennedy e Krusciov trovarono un accordo, riuscendo a disinnescare l’apocalissi. Per capire il livello di allarme percepito in quei momenti dalla Casa Bianca, basti pensare che le forze armate statunitensi attivarono il DEFCON 2. L’acronimo DEFCON sta per DEFense CONdition (condizione di difesa) e rappresenta una scala di 5 livelli di incremento ...

