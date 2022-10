Centrodestra più attento alle esigenze dei lavoratori

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sondaggio Termometro Politico: per gli italianipiùdel centrosinistradei– Legge sull’aborto: solo il 25,9% ritiene abbia funzionato bene. Intenzioni di voto: Fdi continua a crescere. In calo il Pd, si avvicina il M5S – La posizione “atlantista” di Giorgia Meloni sulla guerra in Ucraina divide gli italiani. A dirlo sono i risultati del sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’11 e il 13 ottobre 2022. Il 28,8% considera giusta la linea adottata dalla leader di Fdi, il 19,6% la apprezza anche se non crede sia veramente sincera, in realtà “la pensa più come i suoiati più teneri con Putin”, il 26,2% non l’apprezza, anzi crede che sia in qualche modo costretta a mostrarsi atlantista per l’incarico che sta per ...