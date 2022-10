Atalanta-Sassuolo 2-1 | il tabellino

L'batte ilin rimonta 2 - 1 e si regala una notte da prima in classifica, superando al momento il Napoli che però deve giocare domani., la Dea pareggia allo scadere del primo tempo ., vittoria Dea e primo posto ., il tabellino ., come ha arbitrato ...SintesiMOVIOLA E' COMINCIATA3 OCCASIONE. Cross di Muriel ...Andrea CONSIGLI 6,5: disinnesca un insidioso cross basso di Muriel e chiude la saracinesca davanti a Pasalic. Nel secondo tempo, al di là del 2-1 di Lookman, sbarra la strada a Hojlund. Jeremy TOLJAN ...Assist fantacalcio Atalanta-Sassuolo – Bel match come ci si aspettava alla vigilia tra l’Atalanta e il Sassuolo. Buon avvio degli ospiti che trovano subito la rete del vantaggio con Kyriakopoulos. La ...