Arricciacapelli automatico | funziona davvero?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 15 ottobre 2022)l’? Si tratta di uno strumento molto valido per lo styling fai da te in casa. Un nuovo modo intelligente per arricciare i capelli in pochissimo tempo. Ci vuole solo qualche secondo e la ciocca liscia, che va inserita all’interno dell’, diventerà magicamente un boccolo. I capelli vengono inavvolti nel ferro, senza fare alcun movimento. La ciocca viene trattenuta e riscaldata, in modo di formare il riccio perfetto. I migliorisono caratterizzati da tutte le impostazioni necessarie. In particolare, è importante che ci sia la possibilità di impostare la temperatura adeguata alla propria capigliatura per evitare i danni., ...