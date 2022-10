ANTEPRIMA DELLA STAGIONE DI COPPA DEL MONDO 2023 DI SCI ALPINO

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 15 ottobre 2022) La 57ª edizioneDELdi sciFIS prende il via il 22-23 ottobre con le tradizionali gare di apertura di slalom gigante a Soelden, in Austria. Si conclude a metà marzo con le finalicompetizione a Soldeu, Andorra. Le medaglie d’oro olimpiche Mikaela Shiffrin e Marco Odermatt sono i campioni in carica in vista di una campagna 2022/23 che prevede 42 eventi sia per le donne che per gli uomini, rispettivamente in 20 e 21 località.DEL: cosa sappiamo Nonostante abbia disputato una delle sue migliori stagioni, la squadra di slalomGB è stata colpita dalla riduzione dei finanziamenti. Tutti gli occhiGB saranno puntati su Dave Ryding, che ...