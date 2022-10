A Napoli cerimonia conclusiva 5G Academy

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si chiude la terza edizione della 5GPostgraduate. Ventisei giovani talenti hanno concluso il percorso di alta formazione nell’ambito della trasformazione digitale e delle nuove tecnologie promosso dall’Università degli Studi diFederico II, delle aziende partner Nokia e TIM, e quest’anno in collaborazione con Fastweb e Kineton. Il 19 ottobre 2022, presso la sala Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, si terrà ladi chiusura con la presentazione di quattro progetti di grande impatto sociale ed economico sviluppati dagli studenti dell’. Diverse le prestigiose realtà del mondo ICT, e non solo, con le quali l’ha stipulato accordi di collaborazione e che, insieme ai partner industriali, hanno guidato gli ...

