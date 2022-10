Verso il Salone del Libro 2023

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un appuntamento sulle colline del canavese per iniziare a lavorare al prossimodel. “Qui nell’archivio dove si conserva la memoria di una grande impresa, abbiamo messo i primi mattoni del”. Lo afferma il direttore Nicola Lagioia dopo la prima riunione del Comitato Editoriale delInternazionale delche si è tenuta a Ivrea il 12 e il 13 ottobre, nell’ambito delle attività della Capitale italiana del2022, per pianificare l’edizionedella fiera.Un’occasione di confronto a cui hanno partecipato con Lagioia i consulenti e le consulenti del Comitato Editoriale – Paola Caridi, Ilide Carmignani, Mattia Carratello, Giuseppe Culicchia, Claudia Durastanti, Lorenzo Fazzini, Fabio Geda, Alessandro Grazioli, Helena ...

Dopo che l'edizione 2020 è stata annullata causa pandemia, il, organizzato a Paris Nord ...si avvia sempre più a diventare un vero brand globale e il Consorzio sta lavorando assiduamente..."Aver accolto l'invito della Città di Ivrea a lavorare dall'Archivio storico Olivetti alla prossima edizione delè un segno di attenzioneil territorio piemontese e per il progetto di ...La fiera è ispirata al concetto di innovazione che presenterà per la prima volta un nuovo modello di comunicazione olografica con un palco animato da ologrammi di persone.Un week end di vela in laguna con il brand del Salone Nautico Venezia protagonista di competizioni sportive in attesa della prossima edizione, prevista dal 31 maggio al 4 giugno 2023 ...