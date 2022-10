Scarlett Johansson | “Sono stata iper sessualizzata e considerata un oggetto | mi sentivo imprigionata in una determinata immagine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Nella mia carrieraunin una. Micome se non stessi ricevendo offerte di lavoro coerenti con ciò che volevo davvero fare. Era una cosa tipo: questo è il tipo di carriera che puoi avere, questi i ruoli che puoi interpretare”. A dirlo è, l’attrice star di Hollywood che si è raccontata a cuore aperto in un’intervista al podcast “Armchair Expert”, lasciandosi andare ad un duro sfogo contro quel sistema che l’ha relegata, mortificandola, ad un certo tipo di ruoli cinematografici in cui era etichettata come la “bomba sexy”. “Penso che tutti mi abbiano ritenuta più grande di quanto fossi in realtà – ha detto ancora la star di ‘Match ...