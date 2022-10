Onu | lo stupro è parte della “strategia militare” delle forze russe in Ucraina

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una “tattica deliberata per disumanizzare le vittime”. Secondo le Nazioni Unite, gli stupri e le violenze sessuali commessi dalleinfannodi una “”. Lo ha sottolineato la rappresentante speciale dell’Onu sulla violenza sessuale nei conflitti, Pramila Patten, che ha accusato ledi Mosca di impiegare “una tattica deliberata per disumanizzare le vittime”. “Ci sono tutte le indicazioni”, ha detto in un’intervista ad Afp, alla domanda se losia usato come arma di guerra in. Le Nazioni Unite hanno verificato “più di cento casi” di stupri o aggressioni sessuali inda quando la Russia ha invaso lo scorso febbraio, ha detto Patten, facendo riferimento a ...