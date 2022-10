Ilary Blasi non ci sta e diffida Ezio Denti | l’investigatore privato che dichiara di essere stato ingaggiato per pedinare Francesco Totti

Leggi su isaechia

(Di venerdì 14 ottobre 2022)si è esposta pubblicamente, tramite il suo avvocato Alessandro Simeone, per rispondere alle ultimissimezioni di. Quest’ultimo, come abbiamo fatto sapere ieri, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovondo didalla conduttrice per poter. Secondo lezioni del sessantaquatrenne, sarebbeproprio lui a scoprire della tresca tra l’ex Capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi., secondo quanto avevato, avrebbe avuto un colloquio con la, avvenuto in un noto hotel di Roma ...