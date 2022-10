Halloween Ends | Stephen King condivide la sua recensione

(Di venerdì 14 ottobre 2022)ha condiviso la sua reazione alla visione di, il capitolo conclusivo della trilogia horror.ha condiviso la suadel film horror, il capitolo conclusivo della trilogia che ha riportato sul grande schermo Michael Myers. Lo scrittore ha condiviso la sua opinione su Twitter, svelando inoltre quale elemento del progetto l'ha sorpreso maggiormente.vede l'attrice Jamie Lee Curtis ancora protagonista nel ruolo di Laurie Strode. La storia diretta e co-scritta da David Gordon Green è ambientata quattro anni dopo Hallween Kills, in cui Michael ha compiuto una strage uccidendo anche Karen Nelson (Judy Greer). La protagonista cerca di ...

Durante un'intervista con The Wrap , il regista di, David Gordon Green , ha risposto a una delle domande più gettonate sui film con Jamie Lee Curtis . LEGGI " Jamie Lee Curtis ha dovuto vederecon una guardia: "Non ...L'horrorvincerà a mani basse il Box Office Usa nel suo weekend d'esordio. Secondo i dati diffusi da Deadline , infatti, il terzo capitolo della saga horror ha raccolto 5.4 milioni di dollari ...L’horror Halloween Ends vincerà a mani basse il Box Office Usa nel suo weekend d’esordio. Secondo i dati diffusi da Deadline, infatti, il terzo capitolo della saga horror ha raccolto 5.4 milioni di do ...La recensione di Halloween Ends, il capitolo finale della saga di David Gordon Green, che si divide tra critica sociale ed eredità del franchise.