Corea del Nord viola lo spazio aereo Kim avvicina la guerra

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Mentre prosegue senza sosta lain Ucraina con conseguenze che potrebbero riguardare il mondo intero, si è ormai ufficialmente riaperto un altro conflitto armato. Di fatto ladelha dichiaratoalladel Sud. Il leader Kim Jong-un ha ordinato di sparare "circa 170 colpi di artiglieria in 'zone cuscinetto' marittime stabilite nell'ambito dell’accordo interno del 2018" mirato a ridurre la tensione militare: è quanto denuncia l'esercito sudno secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap. La mossa provocatoria è arrivata dopo che più di dieci aerei dani hanno organizzato un volo vicino al confine interno, spingendo poi l'aeronautica ...

Recentemente laNord , alleato della Cina, ha infatti lanciato numerosi missili, in risposta al dispiegamento nell'area della portaerei statunitense Ronald Reagan e alle esercitazioni ...L'Italia perse 1 - 0 e nella partita successiva Meroni tornò in panchina, nonostante contro laNord avrebbe avuto più occasioni per fare la differenza. L'Italia perse ancora e fu un'...La 22esima edizione dei Mondiali di calcio vedrà la tv satellitare assoluta protagonista di Qatar 2022 che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre. (ANSA) ...Il 15 ottobre 1967 morì il numero 7 del Torino: un calciatore geniale, simbolo degli anni Sessanta, adorato dai suoi tifosi e incompreso da tanti altri ...