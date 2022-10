(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Come abbiate fatto a eleggere presidente dellae terza carica della nostra Repubblica un parlamentare che si è prestato a certificare come democratica l'annessione della Crimea resta un mistero. Nonle vostre". Così Liadel Pd replica via twitter a Giovan Battistadi Fdi nel quale scriveva che "Letta e il Pd che diffondono la grossolana menzogna secondo la quale con Fontana presidente dellaPutin festeggia, stanno facendo proprio il gioco del Cremlino".

La Ragione

In coda al postaggiunge: "Chi anche in buona fede, pensava che Meloni fosse pronta per la svolta atlantista e europeista, ne vede oggi le reali intenzioni: le due scelte dellae ......Francesco ZAMBITO Ylenia ZAMPA Sandra ZANETTIN Pierantonio ZANGRILLO Paolo ZEDDA Antonella: ...POZZOLO Emanuele PRETTO Erik Umberto PRISCO Emanuele PROVENZANO Giuseppe PULCIANI Paolo... Camera: Quartapelle a Fazzolari, 'non basta qualche tweet a cancellare responsabilità' Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Come abbiate fatto a eleggere presidente della Camera e terza carica della nostra Repubblica un parlamentare che si è prestato a certificare come democratica l’annessione ...