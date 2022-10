Boxe | Pacquiao torna sul ring per un match di beneficenza

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo un solo anno dall’annuncio del ritiro, il mondo dellariaccoglie Manny. La data da cerchiare in rosso è quella del prossimo 11 novembre, quando a Seoul il campione filippino sfiderà DK Yoo per undi: infatti, il ricavato della serata verrà devoluto in parte in sostegno alla popolazione ucraina, e in parte ai senzatetto delle Filippine. Solo un’esibizione, quindi, ma chissà chenon abbia in serbo altre sorprese. Infatti, il 43enne ha dichiarato: “Proverò a dimostrare che ancora ci so fare. Sarà il mio ritorno sul, è la mia passione, dovrò lavorare duro anche se è un’esibizione. Mi sono sentito solo quando mi sono ritirato”. SportFace.