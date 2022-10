Xavi | “Se non batti l’Inter in casa | non meriti di passare” Il tecnico del Barcellona non è andato a lezione di umiltà

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo la sconfitta subita a San Siro,Hernandez ha raccontato a tutti, forse anche a se stesso, che ilaveva perso controper colpa dell’arbitro. Aveva parlato di “vergogna”, di “vendetta”, aveva pure preso in giro il gioco della squadra di Simone Inzaghi. E le dichiarazioni dopo il 3 a 3 al Camp Nou sono la dimostrazione che aè mancata soprattutto una cosa, l’. “Se nonin, nondiil turno”, ha detto ildel. Come se fosse scontato che i blaugrana siano superiori ai nerazzurri. Peccato che il campo, già una settimana fa, aveva dimostrato il contrario. E anche lo spettacolare pareggio di mercoledì ...

Come sottolineato da Marca ,era stato chiaro fin da subito con il centrale ex compagno di squadra, spiegandogli cheaveva il posto assicurato e che doveva lottare per una maglia da titolare....'Il Barça in Europa è un disastro ', scrive nel suo editoriale sul Mundo Deportivo Santi Nolla. E il 3 - 3 con l'Inter per il Barcellona è un disastro davvero,è solo una nota figurativa. E'...Dopo il pareggio contro l'Inter che ha quasi compromesso la qualificazione del Barcellona agli ottavi di finale di Champions, il tecnico spagnolo Xavi ...Alessandro Bastoni ha pubblicato una storia su Instagram in cui Dimarco porta a spasso uno stremato Barella dopo il 3-3 dell'Inter a Barcellona.