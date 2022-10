Strage in A4 | funerali a Riccione | il vescovo | Grazie ai nostri indimenticabili

Agenzia ANSA

Ultimo saluto alle sette persone morte a San Donà di Piave, nel Veneziano. Per loro verranno piantati sette ...Sono iniziati a Riccione idelle sette persone morte la settimana scorsa in un incidente stradale sulla A4 a San Donà di Piave, nel Veneziano: l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa di Cuore ... Strage in A4: a Riccione stadio gremito per i funerali Il vescovo di Rimini ha celebrato i funerali per le sette vittime della strage in A4 avvenuta venerdì scorso nel Veneziano. "I nostri indimenticabili" li ha definiti monsignor Francesco Lambiasi in un ...RICCIONE - «Nessuno muore finché vive nei cuori di chi resta». È lo straziante striscione affisso allo stadio Nicoletti di Riccione dove oggi ...