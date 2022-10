Senato | La Russa | ' Unione europea deve essere comunità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "È con questo sguardo, che si nutre di storia e di futuro, che guardiamo all'come casa comune. Forse potremmo tutti insieme recuperare una parola che per tanti anni è stata usata per indicare e pensare l'Europa:. Sì, l'può eancora; l'puòancora speranza di pace, se saprà, comeassolutamente fare, elevare il suo raggio di azione sempre più in alto rispetto alle cose, non dico irrilevanti, ma a volte di secondaria importanza". Lo ha affermato il presidente del, Ignazio La, nel suo discorso di insediamento.