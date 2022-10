Senato | Calenda | “Vaffa di Berlusconi a La Russa” – Video

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Forza Italia che non vota,si, però poi manda aff il candidato Presidente del. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà”. Lo scrive su Twitter Carlorilanciando ildello scambio intra Silvioe Ignazio La. L'articolo proviene da Italia Sera.

... e ora deve cedere a uno di loro - e che uno - la presidenza delOre 10.41 Abbraccio pure tra La Russa e Calderoli che ha fatto il passo indietro Ore 10.40 Pureabbraccia calorosamente ...'Come primo giorno di scuola, mi tocca vedere Ignazio La Russa eletto presidente, mi è andata bene', ha detto ironicamente il leader di Azione Carloarrivando al, dove fa il suo ...(Adnkronos) – “Forza Italia che non vota, Berlusconi si, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il ...Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Forza Italia che non vota, Berlusconi si, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno ...