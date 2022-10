Parlamentari più anziani e meno donne | inizia oggi la XIX legislatura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022)la XIX: le due camere si riuniranno questa mattina per eleggere i nuovi presidenti di Camera e Senato. Le previsioni non lasciano dubbi: al Senato centrodestra. L’età media si alza, mentre ad abbassarsi è la presenza delledimezzati: è l’effetto del referendum del 2020.la XIX: cosa succederà e quali saranno i cambiamenti Photocredit: Francesco Fotia / AGF13 ottobreufficialmente la XIX. Le due camere si riuniranno in mattinata per eleggere i rispettivi presidenti. Deputati e senatori hanno già sbrigato le pratiche burocratiche a partire da lunedì (registrazione, foto per il tesserino parlamentare, assegnazione dell’account ...